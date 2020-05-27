فيس بوك تطلق تطبيق

2020/05/27 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت فيس بوك تطبيق تجريبي جديد يتيح خدمة التواصل الصوتي على غرار المكالمات الصوتية الجماعية في واتساب، لكنه يتميز ببعض الأمور الأخرى.

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