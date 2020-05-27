2020/05/27 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن محكمة الأسرة المصرية، وادعوا إنها أول دليل رسمي على زواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها المصري محمد وزيري، ولكن الحقيقة أن الوثيقة مجرد إيصال إيداع لأوراق دعوى إثبات زواج تقدم بها وزيري لمحكمة قصر النيل، في واقعة نادرة بالمحاكم المصرية حيث المعتاد أن تتقدم النساء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة تسريب وثيقة زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة تسريب وثيقة زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).