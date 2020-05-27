الشهيد عبد الله موناصير يطرق أبوابنا - حسن أحراث

2020/05/27 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث جرت العادة أن نخلد ذكرى الشهداء.



ولأن العادة صارت باردة من شدة رتابتها، آن أوان تخليد الشهداء ذكرى "عادتنا الباردة".



جرت العادة أن نمجد الشهداء ونعدد مناقبهم.



ولأن العادة باتت باردة، آن أوان حسرة الشهداء على تخاذلنا وتعداد مثالبنا.



نمنا كثيرا، وما عاد صدر الشهداء يطيق صبرا.وها هو الشهيد عبد الله موناصير في ذكرى استشهاده الثالثة والعشرين (27 ماي 1997)، وباسم الشهداء، يطرق أبوابنا لعلنا ......





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