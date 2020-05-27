وفاة أشهر كومبارس كوميدي في السينما بمصر

2020/05/27 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الكومبارس الكوميدي الشهير عبد النبي السيد، أحد المسنين الذين يعملون في الوسط الفني منذ سنوات طويلة.وقالت وسائل الإعلام إن آخر أعماله كان مسلسل “عمر ودياب”، من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، عرض خلال موسم رمضان الماضي.وشارك عبد النبي السيد، في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم “الحرب […]

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