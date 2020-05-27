ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين هذا الأسبوع

2020/05/27 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات.

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا سيفرض عقوبات على الصين بسبب هونغ كونغ، قال ترامب: "نحن نقوم بشيء ما الآن.



واعتقد أنكم ستعتبرون ذلك مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عن ذلك اليوم".وأضاف أن "هناك شيئا ستسمعون عنه...



قبل نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا سيكون قويا جدا".

يذكر أن الصين تسعى لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد على مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، الأمر الذي أزعج واشنطن، حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين.

بغداد اليوم- متابعة

أعادت السلطات الإيرانية، فتح مرقد الإمام الرضا أمام الزائرين، وذلك بعد 69 يوماً من إغلاقه، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا، والذي سجل أرقاماً كبيرة في إيران، بين مصابين ومتوفين.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية "فارس"

بغداد اليوم- متابعة

دخلت أول ناقلة نفط من بين 5 ناقلات إيرانية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا مساء، أمس السبت، رغم تحذير مسؤول أمريكي من أن واشنطن تدرس القيام برد على هذه الشحنات.

وذكرت بيانات "ريفينيتيف أيكون" لتعقب حركة الس

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت ايران، السبت، أن يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر.

وقال مكتب المرشد الايراني علي الخامنئي في بيان، إن "يوم غد الاحد غرة شهر شوال واول ايام عيد الفطر السعيد في ايران".

وغرد الخامنئي على حسابه في ت

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