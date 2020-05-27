الإمارات تسجل 779 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/27 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات ، تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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