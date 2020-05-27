الخلافات الادارية تنهي موسم

2020/05/27 | 01:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد مصدر رياضي مطلع ،اليوم الاربعاء ، ان صانع العاب منتخبنا الوطني ونادي القوة الجوية محمد قاسم ، في طريقه لمغادرة صفوف فريقه في الايام القليلة المقبلة.واضاف المصدر لـ"كلكامش برس" ، ان "سبب الرحيل يعود لخلافات بين اللاعب وادارة النادي وتعود لامور مالية".واوضح المصدر ، ان "وجهة اللاعب محمد قاسم المقبلة قد تكون مع فريق الشرطة حامل لقب الدوري الممتاز للموسم الماضي ، بعد ان تجددت المفاوضات بين الطرفين خلال الايام الماضية".يذكر ان اللاعب الدولي محمد قاسم ، تألق بشكل ملفت للانظار مع منتخبنا الوطني في بطولة الخليج العربي التي اقيمت في قطر ، وسجل هدفي الفوز لكتيبة اسود الرافدين في شباك بطل اسيا المنتخب المستضيف .

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