لنتكاتف دفاعاً عن الاضراب العام للعمال المؤقتين في كهرباء البصرة! - الحزب الشيوعي العمالي العراقي

2020/05/27 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي دعت اللجنة المركزية لعمال العقود المؤقتين في الكهرباء الى اضراب عام في جميع قواطع عمل المنطقة الجنوبية للوزارة.



بدأ الاضراب منذ 19 ايار ولازال مستمراً لحد الان.



جاء هذا الاضراب احتجاجاً على سياسة الوزارة بامتناعها عن تثبيت العمال المؤقتين واحالتهم على الملاك الدائم، علما ان الكثير من العاملين قد مر على عقودهم مايقارب 14 عاماً.



كما ياتي هذا الاضراب العام احتجاجاً على مماطلة الوزارة وعدم صرفها لروات ......





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