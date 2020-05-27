ما هو المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه ضيوف رامز جلال؟

2020/05/27 | 01:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل عام يعود الجدل حول المبالغ التي يتقاضاها ضيوف برنامج رامز جلال.وفي كل عام أيضاً تخرج أخبار عن تقاضي بعض الضيوف مبالغ خيالية تتخطى المليون دولار مقابل الظهور في الحلقة، والتعرّض لـ”المقلب” الذي غالباً ما يكون عنيفاً ومهيناً.وإن كانت تجربة السنوات السابقة، ومعها شهادات ضيوف البرنامج قد أكّدت أنهم كانوا على علم بالمقلب، […]

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