تركيا تعلن انتهاء حظر التجوال في جميع ولاياتها

2020/05/27 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، اليوم الاربعاء، انتهاء حظر التجوال المفروض خلال عطلة العيد.

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