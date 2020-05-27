2020/05/27 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام خلاصةإن المراهنة على خروج الناس الى الشارع دون مجتمع مدني قوي، منظم ومستقل، هو مغامرة شديدة العواقب، إما سينجح النظام المصرى العتيق فى قمعها او الإلتفاف عليها والعودة بها لأوضاع أسوأ مما كانت عليه، أو سيُـغرق البلاد، بأنانيته البائسة، فى الحروب الأهلية والفوضى والدمار والدماء والتهجير، لتنقض عليها بعد التدمير، وحوش الرأسمالية الجديدة المتوحشة، رأسمالية الكوارث، لتربح من إعادة الإعمار كما ربحت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو استراتيجية هجومية: الصراع على السُلطة المدنية فى مصر! - سعيد علام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو استراتيجية هجومية: الصراع على السُلطة المدنية فى مصر! - سعيد علام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).