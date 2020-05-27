البرازيل تسجل 1039 وفاة بفيروس كورونا

2020/05/27 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الاربعاء، تسجيل 1039 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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