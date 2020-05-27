دراسة رسمية مغربية تحدد أسباب زيادة اصابات كورونا في أماكن معينة

2020/05/27 | 04:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط,-(أ ف ب) – أظهرت دراسة رسمية مغربية نشرت الثلاثاء أنّ حوالى 90 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة تتركّز في “المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظاً بالسكّان”، ولا سيّما في مراكز المدن القديمة والمناطق التي تضمّ مساكن اجتماعية ومدن الصفيح.والدراسة التي أعدّتها “المندوبية السامية للتخطيط”، الهيئة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية، تأتي في […]

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