المكسيك: تسجيل أكثر من 500 وفاة بكورونا

2020/05/27 | 04:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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