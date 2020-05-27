مقتل قيادي بارز لداعش في العراق بضربة امريكية في سوريا

2020/05/27 | 04:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بغداد، أمس الثلاثاء، مقتل «والي العراق» بتنظيم «داعش» الارهابي، جراء قصف جوي شرقي سوريا.وقال جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق (حكومي) في بيان إن طيران التحالف الدولي شن ضربة جوية في منطقة دير الزور شرقي سوريا، وفق معلومات استخبارية دقيقة للجهاز العراقي.وأوضح الجهاز أن العملية أسفرت عن مقتل «معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري»، […]

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