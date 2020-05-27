القوات الامنية تقتل اربعة “ارهابيين” بعملية جنوب غرب بغداد

2020/05/27 | 04:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول عن مقتل اربعة “ارهابيين” بعملية امنية جنوب غرب العاصمة بغداد.وقال المتحدث في بيان اليوم انه تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والاجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع لواء ٥٥ الفرقة ١٧ في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد.واضاف […]

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