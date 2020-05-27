2020/05/27 | 06:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد قوات خاصة يحيى رسول الثلاثاء، مقتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو "ابو صهيب" جنوب غرب بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هلاك أربعة إرهابيين جنوب غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هلاك أربعة إرهابيين جنوب غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).