2020/05/27 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن ديالى رياض التميمي الثلاثاء، الحكومة العراقية الى تشكيل لجنة لمتابعة عمل مدراء الدوائر في محافظته وذلك من خلال نوجيهه رسالة الى الرئاسا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى يطالب حكومة الكاظمي دعم الاستثمار بمحافظته) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى يطالب حكومة الكاظمي دعم الاستثمار بمحافظته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).