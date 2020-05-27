صحة كردستان العراق تقرر حجر قرية هوستان في أربيل

2020/05/27 | 07:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الصحة في حكومة كردستان العراق الثلاثاء، حجر قرية هوستان في محافظة أربيل....

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