محافظة عراقية ترفع حالة التأهب للقصوى وتدخل اعلى درجات الحظر بسبب بغداد

2020/05/27 | 07:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل يوم الاربعاء برفع حالة التأهب القصوى بمواجهة فيروس كورونا.

وقال خليل في بيان اليوم انه "يجب علينا التشديد و اتخاذ اعلى اجراءات الحذر ومنع اي حركة داخل و بين الاقضية مع منع الدخول الى المحافظة و بخطوات غير مسبوقه بأمر رئيس مجلس الوزراء.

واضاف انه "سندخل اعلى درجات الحظر و حجر جميع المواطنين في منازلهم و اي مواطن لا يرتدي كمامة خارج منزله يغرم حسب ما معمول به".

وتابع المحافظ أن "الاصابات في بغداد ستتفاقم بسبب عدم استيعاب النظام الصحي و امكانياته لاعداد المصابين امكانياتنا الصحية متواضعه لذلك جميعاً نتحمل المسؤولية".

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