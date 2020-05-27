شاهد: وفاة رجل أسود “مختنقًا” بعد مكوثه لدقائق تحت أقدام شرطي أميركي خلال اعتقاله.. و”ضجة” العنصرية تعود للواجهة

2020/05/27 | 08:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواجه 4 عناصر من شرطة ولاية مينيسوتا الاميركية، القضاء الاميركي، بتهمة القتل لشخص أسود خلال اعتقاله في مدينة منيابوليس، فيما عاد إلى الواجهة الحديث عن العنصرية واستياء من تصرف الشرطة تجاه الشخص الاميركي من اصول افريقية.يحدث في الولايات المتحدة في مينيابوليس.تم القبض على رجل بتهمة الاحتيال ،لكن الشرطي واصل الضغط على […]

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