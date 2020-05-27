 بسبب كورونا: مركز الامراض والوقاية الاميركي يحذر من “سلوك عدواني” يطرأ على الفئران.. مامقدار الخطر؟

2020/05/27 | 08:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذر مركز الأمراض والوقاية منها الاميركي، من سلوك عدواني وعنيف للقوارض والفئران، على خلفية عدم حصولها على الطعام بسبب اغلاق المطاعم وقلة النفايات التي تتغذى عليها في الشوارع مايجعلها تتجه الى المناطق السكنية للحصول على الطعام بأي طريقة.وتم رصد محاولات متزايدة لأكل لحوم بشرية في نيويورك، كما قام بعضها بالتهام […]

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