رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا في صلاح الدين

2020/05/27 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت محافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء، حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا.

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