وزير الداخلية عثمان الغانمي يصل إلى المثنى

2020/05/27 | 09:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى يتبع ..

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