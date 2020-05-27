انتحار وافدين اثنين في الكويت

2020/05/27 | 09:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شهدت الكويت حالتي انتحار جديدتين لوافد ووافدة آسيويين، لتضاف إلى سلسلة حالات الانتحار التي شهدها البلد الخليجي منذ بدء أزمة كورونا.وقعت الحادثة الأولى في محافظة الفروانية، حيث ألقى وافد فلبيني نفسه من شرفة شقته الواقعة في الطابق الثالث، بعد أن علم بإصابته بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الكويت حتى الآن.وذكر مصدر أمني لصحيفة الأنباء الكويتية أن "جثة الفلبيني وهو في العقد الرابع من عمره بقيت في موقعها نفسه لأكثر من أربع ساعات، وذلك لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية تجنبًا للعدوى بالفيروس".أما الحالة الثانية فكانت لوافدة هندية أقدمت على شنق نفسها في منزل كفيلها في منطقة صباح الناصر بمحافظة الفروانية "بسبب خلافات بينها وبين أسرتها الموجودة في الهند".واستخدمت الوافدة شالًا لشنق نفسها بعدما قامت بتعليقه بجهاز رياضي، فارقت على إثره الحياة، قبل أن تصل فرق الأمن والطوارئ الطبية التي انتقلت إلى موقع الحادثة بناءًا على بلاغ، وفقًا لصحيفة نفسها.وكشف كفيل الخادمة عن وجود خلافات بينها وبين أسرتها، حيث وقعت بينهما مشادات كلامية عبر الهاتف.وسجلت الكويت في الأشهر القليلة الماضية عدة حالات انتحار معظمها لوافدين، وكان بعضها مرتبطًا بفيروس كورونا.

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