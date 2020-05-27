2020/05/27 | 09:57 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد فرض الحجر الصحي وإجراءات حظر التجول في العراق، انسحب معظم المتظاهرين من ميدان التحرير في بغداد ولم يبق سوى أعداد قليلة فقط.



أسباب عديدة خلف التراجع الكبير في أعداد المتظاهرين تتخطى فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: انسحاب المتظاهرين من ميدان التحرير... بين الخوف من كورونا والخلافات السياسية) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: انسحاب المتظاهرين من ميدان التحرير... بين الخوف من كورونا والخلافات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).