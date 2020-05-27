أسطورة الأوبرا “أندريا بوتشيلي” يكشف إصابته بـ “كورونا”

2020/05/27 | 10:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، لكنه حالياً في طور الشفاء، واصفاً هذه التجربة بأنها “كابوس”.وساهم بوتشيلي، الفاقد للبصر منذ سن الثانية عشرة، في رفع معنويات الإيطاليين في أوج فترة الوباء الذي حصد أرواح حوالي 33 ألف شخص في البلاد، عبر غنائه وحيداً أمام كاتدرائية دوومو

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