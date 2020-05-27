الهند: سومو وارامكو يتنافسان على تقديم خصومات كبيرة لنا

2020/05/27 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال سانجيف سينغ، رئيس مؤسسة النفط الهندية الحكومية في حديث لبلومبرغ، ان هناك تنافس كبير بين سومو وارامكو على تقديم خصومات لبيع شحنات النفط إلى الهند.





وازاحت السعودية، العراق من رأس قائمة اكبر مصدرين النفط بسبب الخصومات التي قدمتها السعودية منذ انهيار أسعار النفط في شهر اذار الماضي، وكان العراق يحتل المرتبة الأولى خلال العامين 2018 و 2019 بتصدير النفط إلى الهند.





وذكر سينغ في تقرير نشرته بلومبرغ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن المنتجين الخليجين يعرضون علينا النفط بأسعار جذابة جدا، مشيرا ان أرامكو السعودية وسومو العراقية قدمتا خصومات كبيرة لنا في ظل ذروة حرب الأسعار بين المنتجين الكبار.





ويصدر العراق 25٪ من نفطه المنتج في جنوب البلاد، إلى الهند، وقدمت شركة سومو خصومات إلى الهند ودول شرق اسيا بسعر اقل 4.5 دولارا لنفط البصرة المتوسط.





ويعتبر الهند ثالث اكبر بلد مستورد للنفط في العالم، والحرب السعرية بين العراق والسعودية اثرت بشكل كبير على تقليل حصص الدول المنتجة للنفط في السوق الهندية مثل نيجريا والكويت وايران التي تأثرت بسبب العقوبات الامريكية.





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