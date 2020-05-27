وزير الداخلية عثمان الغانمي يصل إلى المثنى

2020/05/27 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-المثنى

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء (27 أيار 2020)، إلى محافظة المثنى لمناقشة تطور الوضع الأمني في المحافظة.





وذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الغانمي وصل إلى محافظة المثنى لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة، والتقى اعضاء الحكومة المحلية ومدراء الدوائر والاقسام التابعة للوزارة، في المحافظة".

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ المثنى، أحمد منفي جودة، استقبال الأخير لوزير الداخلية عثمان الغانمي في المحافظة.وأوضح المكتب في بيان له، أن "جودة استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، في مقر قيادة شرطة محافظة المثنى".

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، قد أعلن، أمس الثلاثاء، المضي بتسلم الملف الامني من جميع المحافظات، بعد زيارته لمحافظة كربلاء، والنجف، وبابل.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أنه "في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها سيادته الى تشكيلات الوزارة كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع الشخصي على واقعها الأمني والخدمي، والتعرف على آليات العمل وحدود المهام والواجبات زار وزير الداخلية عثمان الغانمي محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف".

واشار الى أن "الزيارة شهدت تكريم الوزير لعدد من عوائل الشهداء في هذه المحافظات تكريما ماديا ومعنويا، معربا للعوائل الكريمة عن اعتذار الوزير عن اي تقصير غير مقصود إزائها" .وعقد "الوزير اجتماعات امنية في مقر مديريات الشرطة الثلاث مستمعا لايجازات عن مجمل الواقع الأمني وحدود المهام والواجبات، مبديا ملاحظات لتطوير الأداء والارتقاء". ونقل البيان، عن الغانمي، تأكيده في الاجتماعات، "أهمية تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة على مختلف أشكالها ومستوياتها"، مبينا أن "وزارة الداخلية مستمرة لإكمال استعداداتها تمهيدا لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات".واردف البيان، "زيارة الوزير تضمنت المراقد المقدسة في كربلاء والنجف ولقاء عدد من المواطنين والاستماع لطلباتهم وبحث حلول لبعض المشاكل التي عرضت عليه".

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