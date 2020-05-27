2020/05/27 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الأربعاء، واليومين المقبلين.

وذكرت ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقعات الأنواء.. 8 محافظات تعيش الـ 40 درجة مئوية وتفاوت كبير بين طقس الشمال والجنوب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توقعات الأنواء.. 8 محافظات تعيش الـ 40 درجة مئوية وتفاوت كبير بين طقس الشمال والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).