الكشف عن نتائج فحص الملامسين للمصاب بكورونا في مخيم حسن شام للنازحين

2020/05/27 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، الأربعاء، نتائج فحص الملامسين للمصاب بفيروس كورونا في م...





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