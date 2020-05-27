أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا في البرازيل خلال 24 ساعة

2020/05/27 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشفت قناة سكاي نيوز في خبر لها ، الاربعاء، أن فيروس كورونا المستجد اودى بحياة 1039 شخصا خلال 24 ساعة في البرازيل في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف في أكبر دولة بأميركا اللاتينية منذ بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها تتسارع الأسبوع الماضي.وذكرت القناة في خبر تابعته /المعلومة/ أن ” […]

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