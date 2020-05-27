المستشار المالي للحكومة: التعديل المقترح سيشمل المخصصات لإدامة صرف الرواتب والتقاعد والرعاية

2020/05/27 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، ان التعديل في حال تم اقراره سيشمل المخصصات دون المساس بالرواتب الأسمية مع الحفاظ على الحد الأدنى للراتب بما لا يقل عن نصف مليون دينار.وقال صالح في تصريح لصحيفة “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” “الأموال التي سيتم توفيرها من تعديل المخصصات ستكون […]

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