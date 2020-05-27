صلاح الدين ترفع حالة التأهب الى القصوى لمواجهة كورونا 

2020/05/27 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفعت محافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء، حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا.وذكر بيان لمحافظ صلاح الدين عمار جبر تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه ” وجه رسالة غلى المواطنين وخلية الأزمة ورؤساء الوحدات الإدارية يرفع من خلالها حالة التأهب القصوى بمواجهة كورونا”.واكد المحافظ ” على التشديد واتخاذ أعلى إجراءات الحذر ومنع أي حركة داخل […]

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