خلية الازمة النيابية ترجح اتخاذ قرارات جديدة بشأن حظر التجوال الشامل والمناطقي

2020/05/27 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت خلية الازمة النيابية ان يتم اتخاذ قرارات حكومية جديدة تتعلق بحظر التجوال الشامل والمناطقي بعد زيادة الاصابات بفيروس كورونا، لافتا الى ان الازمة المالية اثرت سلبا في مواجهة جائحة كورونا.وقال عضو الخلية مضر خزعل في تصريح لـ /المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “هناك قرارات حكومية قد تصدر بعد عطلة العيد

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