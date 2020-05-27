2020/05/27 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول،مساء امس الثلاثاء، عن مقتل اربعة ارهابيين بينهم “ابو صهيب” في بغداد، مبينا ان ذلك تم بتوجيه ومتابعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال رسول في بيان تلقته وكالة صدى انه “تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والاجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج

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