الكشف عن توجه نيابي للتحقيق بملف فساد مصافي النفط

2020/05/27 | 10:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد … كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاربعاء، عزمها فتح ملف فساد مشاريع الطاقة والمصافي في البلاد، مبينة انها ستتحرى عن حجم الاموال التي رصدت خلال السنوات السابقة .وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الكثير من المصافي داخل العراق لايزال امرها مبهم على الرغم من تخصيص المليارات لبناء […]

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