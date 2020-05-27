2020/05/27 | 10:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن العميد يحيى رسول المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة مقتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو ابو صهيب في بغداد.

واكد العميد يحيى رسول انه تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والاجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع لواء الخامس والخمسين الفرقة السابعة عشر في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد أدى الى مقتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو ابو صهيب، مبينا ان العملية تمت بتوجيه ومتابعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول : الكاظمي تابع شخصياً عملية مقتل 4 إرهابيين بينهم المدعو أبو صهيب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول : الكاظمي تابع شخصياً عملية مقتل 4 إرهابيين بينهم المدعو أبو صهيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).