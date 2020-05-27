واسط.. الدفاع المدني ينقذ 6 اشخاص

2020/05/27 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الانقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني في واسط من انقاذ 6 اشخاص كانوا عالقين داخل مصعد لبناية تحتوي على مكاتب للمحاماة وتتكون من ثلاث طوابق وسط الكوت.وقال بيان للمديرية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان الفرق المختصة باشرت بمهامها مستخدمة اجهزة الانقاذ الخفيف لتنقذ المواطنين العالقين اثناء عملية النزول من الطابق الثاني الى […]

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