شرطة كربلاء تعلن اعتقال متسللين الى المحافظة

2020/05/27 | 10:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، استمرار إغلاق السيطرات الخارجية وفرض حظر التجوال.وقالت القيادة في بيان : "تنفيذاً لقرارات خلية الأزمة وبتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني تواصل السيطرات الخارجية منع إستقبال اي زائر وتطبيق حظر التجوال الشامل".واضافت: "حيث تأتي واجبات قسم السيطرات والطرق الخارجية بأشراف العميد حسين النعماني لغلق الطرق الرئيسية والفرعية بشكل تام مع تسهيل دخول البضائع والحالات الطارئة والفئات المستثناة سابقاً".وتابعت: "كذلك تم القاء القبض على عدد من المخالفين اللذين كانوا يرومون الدخول إلى المحافظة من خلال الطرق النيسمية وكانت دوريات الشرطة والسيطرات لهم بالمرصاد وتم حجزهم واحالتهم للقضاء" .

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