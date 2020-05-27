2020/05/27 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصيبت أشهر طبيبة عراقية، حسناء، تحمل رتبة عسكرية، أمس الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد .ووفقاً لـ “سبوتنيك” فقد أصيبت الدكتورة “شهد حامد الجواري” بفيروس كورونا المستجد ، بعد مشاركتها في برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية في العراق، طيلة شهر رمضان المنصرم.وأوضحت أن الطبيبة ظهرت عليها أعراض قوية، مما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: إصابة أشهر طبيبة عراقية ” حسناء” تحمل رتبة عسكرية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: إصابة أشهر طبيبة عراقية ” حسناء” تحمل رتبة عسكرية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).