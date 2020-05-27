2020/05/27 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / أصيبت أشهر طبيبة عراقية، حسناء، تحمل رتبة عسكرية، أمس الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد .
ووفقاً لـ “سبوتنيك” فقد أصيبت الدكتورة “شهد حامد الجواري” بفيروس كورونا المستجد ، بعد مشاركتها في برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية في العراق، طيلة شهر رمضان المنصرم.
وأوضحت أن الطبيبة ظهرت عليها أعراض قوية، مما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: إصابة أشهر طبيبة عراقية ” حسناء” تحمل رتبة عسكرية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووفقاً لـ “سبوتنيك” فقد أصيبت الدكتورة “شهد حامد الجواري” بفيروس كورونا المستجد ، بعد مشاركتها في برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية في العراق، طيلة شهر رمضان المنصرم.
وأوضحت أن الطبيبة ظهرت عليها أعراض قوية، مما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: إصابة أشهر طبيبة عراقية ” حسناء” تحمل رتبة عسكرية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: إصابة أشهر طبيبة عراقية ” حسناء” تحمل رتبة عسكرية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).