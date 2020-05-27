رصد أعداد وانواع غير مسبوقة للطيور المهاجرة ومكوثها لأربع فصول في بحيرة دوكان بالسليمانية

2020/05/27 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رصد عدد من المزارعين والصيادين في قرى دوكان بمحافظة السليمانية، توجه عدد وانواع غير مسبوقة من الطيور المهاجرة والمكوث على اطراف بحيرة دوكان وبقائها لاربعة فصول في حدث غير مسبوق.وبحسب تقرير لشبكة روداوو وتابعته “يس عراق”، فإن “عدة أنواع من الطيور بنت أعشاشاً لها ربيع هذا العام فوق أغصان الأشجار […]

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