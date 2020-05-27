صحة كردستان: شفاء 403 حالات من “كورونا”

2020/05/27 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في كردستان ،الاربعاء، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كردستان.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 507 حالات”.واضاف ان “عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 403 حالات، ولدينا […]

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