ديالى.. إصابة امرأة بالعقد الرابع من العمر بـ”كورونا”

2020/05/27 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مديرية صحة ديالى الاربعاء، بإصابة امرأة بالعقد الرابع من العمر بفيروس كورونا المستجد.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان ” الحالة الجديدة تسكن منطقة جديدة الشط وحضرت مؤخرا فاتحة في العاصمة بغداد”.واضافت ان ” هذه هي الحالة الثانية للفاتحة بعد ان حالة سجلت بداية الاسبوع الحالي”.

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