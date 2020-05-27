ترامب يتهم تويتر بالتدخل بالانتخابات الرئاسية

2020/05/27 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة … اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية وتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة، وذلك بعد إدراج الموقع، في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريداته في خانة التغريدات المضلّلة.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن ترامب قوله في تغريدة على صفحته الشخصية إن […]

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