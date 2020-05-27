عليوي يكشف عن مخطط تآمري تقوده دول معادية للعراق من أجل أعادة تنظيم داعش الى البلاد

2020/05/27 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، من مخطط تآمري تقوده دول معادية للعراق من أجل أعادة تنظيم داعش الى البلاد.

وقال عليوي في حديث ان الولايات المتحدة الاميركية تعمل على كافة الاصعدة من أجل منع اخراج قواتها من العراق بالتالي رافضا استبعاد وقوفها وراء دعم التنظيمات الارهابية التي نشطت مؤخرا في بعض المدن، مضيفا ان القوات الامنية العراقية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر يهدف الى زعزعة أمن واستقرار البلاد ومنع تسلل الدواعش من سوريا الى العراق.

وبين عليوي ان واشنطن تعمل على ربط تحذيراتها بشأن مساع هروب الدواعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية قسد باتجاه العراق بقضية الانسحاب الاميركي من بعض القوات استعدادا للانسحاب الكامل من البلاد.

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