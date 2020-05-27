مفوضية حقوق الإنسان تحذر من انهيار المنظومة الصحية والكادر الطبي

2020/05/27 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الانسان من انهيار المنظومة الصحية والكادر الطبي في العراق.

واكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، ان وزارة الصحة تحتاج الى اعادة ترتيب قبل ان تنهار المنظومة الصحية، قائلا عندما يشكو ‫سائق الإسعاف‬ من الحمى ولا يفحص مختبريا، ثم تتدهور الحالة ويدخل المستشفى بعد خمسة ايام ثم الانعاش لاحقا، وفي اليوم العاشر يتوفى، وعندما لا تتوفر ‫مسحات‬ لفحص العائلة، فان ‫‫وزارة الصحة‬ تحتاج الى اعادة ترتيب اولوياتها.‬‬‬‬

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