2020/05/27 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السفارة الأمريكية تعلن تسليم 4 محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السفارة الأمريكية تعلن تسليم 4 محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن كورونا
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السفارة الأمريكية تعلن تسليم 4 محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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