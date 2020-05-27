السفارة الأمريكية تعلن تسليم 4 محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن كورونا


السفارة الأمريكية تعلن تسليم 4 محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن كورونا
2020/05/27 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

السفارة الأمريكية تعلن تسليم 4 محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن كورونا

 

يتبع.

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