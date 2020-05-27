2020/05/27 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على 6 مطلوبين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القبض على 6 مطلوبين في الديوانية
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على 6 مطلوبين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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