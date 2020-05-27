الاتحاد الأوروبي يقترح مواعيد جديدة لاستئناف دوري أبطال أوروبا

2020/05/27 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

عقد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" برئاسة السلوفينى ألكسندر سيفيرين، اجتماعاً مع رابطة الأندية الأوروبية تناقشا فيه حول خطة استئناف مسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج" فى الموسم الحالي 2019-2020 الذي توقفت منافساته منذ أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" العالمية، أنه "تم وضع عدة مقترحات لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، بحيث تقام المباريات المتبقية ضمن دور الستة عشر للمسابقة يومي 7 و 8 آب المقبل".

وأضافت الشبكة، أن "الاقتراح تضمن إقامة منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة تشامبيونزليج يومي 13 و14 آب من مباراة واحدة وعلى أرض محايدة، على أن تقام منافسات الدور نصف النهائي في تركيا بنظام بطولة "الفاينال 4"، والنهائي يوم 29 آب في العاصمة التركية إسطنبول".

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد القارس للعبة يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول آب المقبل، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ووجه سيفيرين صدمة قوية للأندية التي تم إلغاء دورياتها، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وتستعد للمشاركة في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل، بأنها سوف تضطر لخوض التصفيات كشرط للمشاركة وكانت دوريات مثل الفرنسي، الهولندي والبلجيكي، قد أنهت الموسم الحالي بشكل مبكر في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال فى تصريحات إعلامية: "الفرق التي لم يكتمل دوريها، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، ستكون مضطرة لخوض مباريات التصفيات، إذا أرادت المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي، هو حامل لقب البطولة، بعد فوزه على توتنهام 2 – 0.

بغداد اليوم- بغداد

استذكر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الاربعاء، (27 أيار 2020)،الذكرى الـ 11 لرحيل شيخ المدربين عمو بابا، فيما تعهد بالتعاون مع امانة بغداد لتأهيل قبر الراحل ومتحفه.

وقال درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم): "

بغداد اليوم - بغداد

حافظ بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء، على صدارة المنافسة بالفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند 1- صفر، في لقاء جرى على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني.

بادر أصحاب الأرض سريعًا بال

بغداد اليوم - متابعة

يحتاج برشلونة لبيع بعض لاعبيه من أجل إبرام تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتلك حامل لقب الدوري الإسباني قائمة رواتب هي الأعلى بين أندية كرة القدم على مستوى العالم، مما يستوجب التدخل.

وتشير تسريبات صحيفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاتحاد الأوروبي يقترح مواعيد جديدة لاستئناف دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاتحاد الأوروبي يقترح مواعيد جديدة لاستئناف دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).